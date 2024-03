“Per noi è importante lo spirito che questa squadra ha dimostrato anche a Monza. Ora sarà complicatissimo, bisognerà lottare sempre. Partite come quelle di Monza e Empoli devono essere di insegnamento per capire cosa dobbiamo fare per salvarci”.

Lo ha detto il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini a margine della partecipazione all’evento “Diversi perchè unici“, organizzato a Cagliari in partnership tra il club rossoblù e la Città metropolitana.

“Di sicuro l’atteggiamento dimostrato a Monza e Empoli ci porterà a racimolare quei punti che mancano per raggiungere l’obiettivo. Non sarà facile, speriamo di recuperare gli infortunati, e che tutti capiscano che ognuno deve mettere il proprio mattoncino: mi riferisco ai giocatori, allo staff, a tutto l’ambiente Cagliari“.

Quindi un pensiero ai tifosi. “Quanto accaduto a Monza, con la curva del settore ospiti e il resto dello stadio pieno dei nostri colori, con i tifosi che ci hanno supportato di continuo, è qualcosa di straordinario. Mi ha ricordato gli esodi di tanti anni fa nella storia del Cagliari. Questa vicinanza ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo”.

