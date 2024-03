Insultava pesantemente una coppia gay con frasi omofobe e in alcuni casi era arrivato anche alla violenza fisica. Un 49enne algherese è stato condannato a un anno e a 20mila euro di multa per atti persecutori e calunnia nei confronti delle vittime. La sentenza è stata emessa al tribunale a Sassari dal gup Gian Paolo Piana e mette fine a una querelle che durava da oltre dieci anni.

L’imputato era un vicino di casa della coppia ad Alghero, mentre gli episodi contestati sarebbero avvenuti dal 2013 a oggi. In uno degli scontri più violenti, il 49enne aveva colpito una delle parti offese con diverse bastonate sull’addome quando gli aveva chiesto di pagare la sua quota per il passo carraio. Poi aveva appiccato il fuoco all’auto di uno dei due. Nel 2021, inoltre, il 49enne aveva presentato denuncia ai carabinieri per il furto di una scala accusando i due, ma senza fondamento. Motivo per il quale è scattato il pagamento di 10mila euro a testa per le parti civili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it