Lo hanno sorpreso in flagranza mentre vendeva a un pachistano circa 5 grammi di hashish, ricevendo in cambio 50 euro. Arrestato e processato per direttissima un cittadino gambiano, incastrato dalla Squadra Mobile della Polizia di Cagliari mentre era intento a cedere una dose in Piazza del Carmine.

Gli agenti erano appostati e hanno osservato il 25enne e il pachistano mentre avveniva lo scambio. Scattato il fermo, alla successiva perquisizione addosso al giovane è stata trovata un’ulteriore dose della stessa sostanza. Nella sua abitazione, inoltre, sono stati recuperati alcuni grammi di marijuana.

