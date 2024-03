Il Psd’Az dice addio a un punto di riferimento storico nella città di Alghero. Si è spento a 67 anni Tore Pintus, ex assessore comunale all’Urbanistica durante la sindacatura di Mino Sasso e che nel 2014 non venne eletto per pochi voti Consigliere Regionale.

Commosso il ricordo del presidente del Psd’Az Antonio Moro. “Ci sono maestri che non fanno lezioni ma dai quali impari cosa è la vita” ha scritto sui social. “Il tuo esempio è stata la più bella lezione mai avuta. La tua amicizia il regalo più prezioso che abbia mai ricevuto. La mia impotenza davanti alla tua sofferenza è stata la più grande sensazione di vuoto che abbia mai provato. La dignità con la quale hai affrontato questi ultimi mesi è stata più grande della dignità immensa con la quale hai sempre camminato su questa terra”.

