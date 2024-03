Condannati dal Tribunale di Sassari i tre poliziotti della sezione Volanti a processo per peculato, corruzione e falsità ideologica. 5 anni e 2 mesi di reclusione a Gianluca Serra, 4 anni e 2 mesi a Marco Fenu, un anno a Pier Franco Tanca solo per falsità ideologica, con sospensione condizionale della pena. Condannato a 4 anni per corruzione un quarto imputato, Maurizio Allocca.

La sentenza è stata emessa ieri sera al termine di due ore di camera di consiglio. Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra mobile di Sassari, che avevano condotto le indagini, e della Procura, Serra e Fenu, assistenti capo delle Volanti tra il 2013 e il 2015, nel corso di un’operazione antidroga avviata grazie alla soffiata di un informatore, si impossessarono di 5mila euro sequestrati a uno spacciatore. Soldi che poi spartirono con l’informatore. Allocca entrò nella vicenda come complice nell’arresto, essendosi prestato a fingersi garante per la cessione della droga.

Pier Franco Tanca invece era accusato solo di falso ideologico per avere controfirmato il verbale di arresto, avvallando quindi le false dichiarazioni dei colleghi. Assolto, perché il fatto non sussiste, per i reati di rivelazione di segreti su un procedimento penale e false dichiarazioni al pubblico ministero.

