Intorno alle 09.30, la squadra del distaccamento di Alghero (10A) dei vigili del fuoco è intervenuta in via Sant’Anna per un incidente stradale tra una vettura e una moto.

Il conducente della moto è stato trasportato al pronto soccorso di Alghero per le cure del caso dal personale del 118.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e indagare sulla dinamica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it