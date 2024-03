Da ieri la spiaggia di Piscinas, in territorio di Arbus, è invasa da un fiume rosso. Si tratta di disastro ambientale.

Da quanto si è appreso, il Rio Irvi, che sfocia nelle acque cristalline del litorale della Costa Verde, avrebbe portato con sé i residui della lavorazione delle miniere abbandonate.

Gli esperti stanno lavorando per capire le cause di quello che si prospetta un pessimo inizio per la stagione estiva.

Come chi frequenta spesso la spiaggia di Piscinas, sa bene che quel corso d’acqua c’è sempre stato e da sempre riversa le scorie in mare. Ma dalla giornata di ieri, il fenomeno si è espanso a vista d’occhio e potrebbe compromettere irrimediabilmente il litorale tra i più gettonati del Sulcis.

