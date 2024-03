Una targa per omaggiare Gigi Riva è stata apposta in un angolo di Viale Bonaria, vicino al cimitero, dove da due mesi i tifosi portano diversi pensierini. Come foto, lettere e fiori.

“Viale Luigi Riva 11, calciatore” riporta la targa. A renderla nota è stata Nicola Riva con un post sui social con tanto di foto. E un commento: “W l’amore dei sardi”.

