Arrestato ieri a Cagliari un giovane per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale.

Durante i controlli sul territorio degli agenti della Squadra Volante, nei pressi di viale Trieste, hanno fermato per un controllo un’auto con a bordo cinque giovani.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, uno di loro, un 26enne originario della provincia di Nuoro, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori, si è scagliato su uno dei poliziotti. Il giovane è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio, per poi essere condotto negli uffici della Questura, durante il quale ha persistito con un comportamento aggressivo.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia, è stato quindi tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale.

