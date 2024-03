The Voice Senior è quasi giunto alla fine e nella puntata di ieri sera i giurati son stati chiamati a scegliere solo tre dei loro sei artisti da portare all’ultima puntata del programma.

Gigi D’Alessio ha deciso di premiare Benito Madonia, Luca Minnelli e Diana Puddu. Uno dei talenti di Gigi in particolare ha colpito il pubblico da casa: si tratta della casalinga di Quartu Sant’Elena, che con il brano “Un’emozione da poco” di Anna Oxa ha incantato tutti i telespettatori.

La concorrente, poco prima di salire sul palco, ha ricordato le prime puntate di The Voice: “Dopo le prime puntate sono tornata a casa a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari e devo dire che mi hanno festeggiata. Soprattutto in famiglia e anche gli amici. The Voice Senior è un’esperienza magica e fiabesca per me. Quando tutti si sono girati ero così contenta. I miei genitori hanno visto da casa ed erano molto fieri ed emozionati. Mi fa tanto piacere vederli così contenti”.

