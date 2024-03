Nuove precipitazioni in arrivo in tutta Italia, Sardegna compresa.

Secondo le previsioni del Meteo.it, infatti, a partire dalla serata di lunedì 25 marzo, lo Stivale sarà interessato da forti piogge fino a giovedì 28 marzo.

Con l’inizio della Settimana Santa, “entreremo nel clou del Ciclone della Colomba: come tutti i cicloni che si rispettano, lunedì 25 marzo vivremo la ‘quiete prima della tempesta’ – spiega Antonio Sanò, fondatore del Meteo.it – poi da martedì si scatenerà il maltempo”.

“Il sole – continua Sanò – sarà dominante con le prime avvisaglie perturbate solo in serata su Sardegna, Liguria e Alpi occidentali. Martedì 26 pioverà su tutta l’Italia, mercoledì soprattutto al Centro-Nord. La Colomba quest’anno ci riporterà inizialmente in inverno, ma attenzione: ovviamente la Colomba della Pace vorrà regalare bel tempo per le festività pasquali e, al momento, si prevede una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del tempo soleggiato e addirittura caldo per il periodo”.

