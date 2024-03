L’analisi del voto, un mese dopo, fa emergere pareri illustri: lo dimostra Giovanni Satta con un post di fuoco sui social.

L’ex esponente del Psd’Az, oggi leader di Alleanza Sardegna, ha espresso quello che per lui sarebbe il principale protagonista della sconfitta alle elezioni regionali del 25 febbraio.

“Nei cinque anni di governo la Giunta uscente ha finito per perdere credibilità agli occhi dei sardi. Non solo, Solinas ha finito per diventare impopolare e anche divisivo nel centrodestra”.

Per Satta, dunque, la principale colpa è quella del presidente uscente Christian Solinas.

“Fini all’ultimo, ha cercato di essere ricandidato, finendo per ritardare la nostra campagna elettorale. Dalla vittoria del 2019 in poi, mai ha considerato, né ascoltato, i piccoli partiti della nostra coalizione. In cinque anni ha commesso errori macroscopici per presunzione e arroganza, nominando incapaci dappertutto, persino nel suo entourage. Poi, come se non bastasse, ha estromesso il Consiglio regionale dalle decisioni, lasciandolo allo stato brado”.

