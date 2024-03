Una foto che sta facendo discutere, proprio nei giorni in cui la solidarietà politica è bipartisan. Franco Saba, sindaco di Ottana, non ci sta alle calunnie e dopo la bomba esplosa una settimana fa in municipio deve difendersi da uno scatto che lo ritrae con delle controverse maschere di carnevale nel suo ufficio.

“Il 1 marzo 2022 ho ricevuto nel mio ufficio la visita di tre maschere che, come da tradizione ad Ottana, vanno in giro per le case, i bar e gli uffici” spiega Saba in una nota. “Il tema della maschera non ha niente a che vedere con il mio orientamento politico, semplicemente le tre persone ritratte con me nella foto, ogni anno per carnevale interpretano personaggi storici diversi, Mao Tse-tung, Gandhi e per ultimi Re Luigi XVI e il suo boia”.

La foto in questione ha però fatto scalpore per la presenza di maschere riconducibili a dei gerarchi fascisti, tanto da mettere in imbarazzo il sindaco, che però reagisce e minaccia querele.

“Dopo i recenti fatti, screditare la mia persona e l’Amministrazione Comunale che rappresento con queste modalità mi sembra un gesto maldestro e poco opportuno poiché, mentre son sicuro che i miei concittadini riconoscano lo spirito del carnevale Ottanese, altri potrebbero fraintendere e travisare i fatti”.

