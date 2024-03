Andava in giro con un furgone rubato ignaro che il sistema Gps stesse tracciando ogni suo movimento. In manette un 53enne di Villacidro, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri della Radiomobile di Cagliari e da quelli della Stazione di Sant’Avendrace mentre era alla guida del mezzo appena sottratto a Villacidro.

L’operazione nasce dall’allarme dato al 112 dal proprietario del veicolo che, fortunatamente, aveva installato un moderno sistema di controllo Gps sul proprio furgoncino, tecnologia grazie alla quale si è accorto che qualcun altro era alla guida.

Il ladro è stato così rintracciato sulla ss130. Ne è seguito un breve e discreto pedinamento da parte dei Carabinieri sin quando è stato possibile fermare la corsa del veicolo in sicurezza, senza correre rischi per gli altri automobilisti, per gli operanti né per lo stesso conducente che, vistosi bloccare da due Gazzelle non ha tentato pericolose manovre di fuga.

La perquisizione ha poi permesso di trovare addosso all’arrestato un passamontagna, alcuni coltelli e un paio di guanti, materiale che ha ancora aggravato la sua posizione.

