Un fiume di fanghi rossi, provenienti dalle gallerie minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente, ha invaso nei giorni scorsi la spiaggia di Piscinas. Il video, girato da un residente, sta facendo il giro dei social e testimonia – come denunciano gli ambientalisti – un vero e proprio disastro ambientale.

In una nota, il Wwf ha fatto intendere tutta la propria preoccupazione e il proprio sconcerto davanti alle immagini del fiume in piena di acqua rossa carico di metalli pesanti, nocivi e velenosi.

“Non è una sorpresa il fiume rosso degli scarti delle miniere nel mare di Arbus. Piuttosto è sorprendente che un problema del genere diventi degno di attenzione solo quando l’impatto è non solo evidente, ma denuncia tutta la sua gravità. Cosa si è fatto e si sta facendo per risolvere una situazione che è molto più seria di quanto già il colore delle acque del rio che sfocia in mare preannuncia? Perché non si è ancora bonificato il materiale presente nel sistema di miniere e cave, perché non si è fatta un’azione di prevenzione, perché nessuno ha vigilato? Al di là dello sconcerto e della preoccupazione, riteniamo che sia il tempo di agire. Anche perché l’evento a cui stiamo assistendo sembra più grave del solito”.

