La Torres non tramonta mai, e al 93′ di una gara che pareva non volersi sbloccare, supera la Vis Pesaro per 1-0 con una incornata di Diakite.

La formazione di Alfonso Greco era arrivata alla sfida con una rosa piena d’acciacchi. Il copione è parso subito quello previsto alla vigilia: la Vis Pesaro si è dimostrata spigolosa, coriacea, “pesce” da bassa (classifica) di cui è meglio diffidare. Lo dimostra la traversa colta a fine primo tempo.

Nella ripresa meglio i rossoblù, spinti da un indiavolato Scotto. Nel finale convulso, un calcio d’angolo si è rivelato decisivo: cross di Giorico e colpo di testa vincente di Diakite.

La Torres sale a 72 punti in classifica e mantiene un vantaggio di 11 punti dalla terza: il secondo posto è saldamente in mano.

