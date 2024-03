Tragedia sfiorata a Osilo dove una ragazza di 30 anni ha accoltellato il padre durante la notte tra venerdì e sabato.

L’uomo è stato colpito al collo e al braccio durante il sonno dalla figlia. La madre ha chiamato subito i soccorsi e le forze dell’ordine, permettendo al marito di aver salva la vita.

I carabinieri stanno cercando di capire il movente di una aggressione così violenta. Al momento la ragazza si è trincerata in silenzio. Non è dato sapere dunque se avesse litigato col genitore o se fosse alterata da qualche sostanza. Intanto è stata arrestata per tentato omicidio e trasferita al carcere di Bancali.

Domani, lunedì 25 marzo, la giovane verrà interrogata e probabilmente sottoposta ad accertamenti psichiatrici. Il padre invece è stato curato dai medici del Santissima Annunziata di Sassari e dimesso.

