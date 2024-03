Notte di fuoco in alcune comunità della Sardegna: diverse squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire ad Alghero, Ozieri e Cagliari.

Intorno alle 22.30, la squadra del distaccamento di Alghero (10A), è intervenuta in località La Pussetta per un incendio di un capanno adiacente ad una abitazione. Al suo interno vi erano bombole di gpl e attrezzi vari. Nelle vicinanze anche un serbatoio di gpl interrato. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del bombolone e delle bombole di gpl, per poi estinguere l’ incendio. L’intervento si è concluso, dopo un’accurata bonifica, alle 01.30. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Sempre intorno alle 22,30 la squadra del distaccamento di Ozieri (8A) è intervenuta a Pattada nella piazza della chiesa di Santa Sabina per un incendio di un’ autovettura. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche i Carabinieri.

Intervento dei Vigili del fuoco alle 6:30 circa in via Quintino Sella a Cagliari per l’incendio di un’autovettura in sosta. Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando per spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’intero veicolo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona risulta coinvolta. I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

