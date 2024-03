Domenica 24 marzo al voto per la popolazione di Seui: gli elettori decideranno la nuova provincia in cui far la propria parte.

Il seggio elettorale è stato allestito nel palazzo comunale. Le operazioni di voto hanno preso il via alle 8 e si concluderanno alle 22.

Attualmente il paese fa parte della provincia del Sud Sardegna. La scelta, però, sarà tra Ogliastra e Città Metropolitana di Cagliari. Il quorum di votanti è fissato al 33%.

