Grande cordoglio e lacrime a Guspini per la morte di Emanuele Fanari, avvenuta al termine di un incidente stradale sulla statale 126.

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne stava guidando verso Marrubiu la sua Peugeot per raggiungere la fidanzata. Il percorso in rettilineo, poi nei pressi di una curva che costeggia un bivio per Pabillonis, è andato dritto verso i campi dopo aver perso il controllo dell’auto.

L’auto, dopo aver divelto un segnale stradale, ha carambolato più volte, sbalzandolo fuori dal veicolo. È morto sul colpo. I soccorsi sono arrivati solo alle 6:30 del mattino.

Sul fatto è intervenuto Filippo Usai, consigliere comunale di Guspini e presidente della commissione politiche giovanili.

“È un triste giorno per la nostra comunità, per Guspini. La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e impotenza che non trova pace. Non si può perdere la vita così, nel bel mezzo della giovinezza con mille idee, mille progetti, tante prospettive e speranze spazzate via a soli 23 anni. Vola alto Ema”.

