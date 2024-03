Una donna è stata soccorsa da una compagnia dei vigili del fuoco di Nuoro, dopo essersi trovata in difficoltà in località “su lidone” in agro di Siniscola.

La 40enne era impegnata in una escursione con una compagnia di amici quando ha perso l’equilibrio, è caduta e si è infortunata. Immediato l’arrivo degli specialisti Saf (spelo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Nuoro che, una volta raggiunta la malcapitata, hanno provveduto a stabilizzarla e a trasportarla in una zona sicura.

A quel punto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure.

