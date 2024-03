La sequenza di incidenti che coinvolgono gli automobilisti a Cagliari sta facendo parecchio discutere. In particolare per la spregiudicatezza dei tanti che corrono in tratti non consentiti o per il mancato rispetto delle comuni regole stradali.

“Sta diventando un problema andare in giro col passeggino. Vorrei uscire per approfittare delle belle giornate di sole, in particolare nel fine settimane. Ma ho sempre il terrore. La maggior parte delle macchine corrono e non ti consentono di passare sulle strisce. Chi ti fa passare, viene poi sempre superato da qualcun altro col rischio di essere investiti. Poi auto parcheggiate ovunque, persino sul marciapiede o nello spazio riservato ai bus. Uscire con mio figlio sta diventando difficoltoso” racconta Gabriella, una neo mamma.

Francesco segnala che lamentarsi con gli automobilisti diventa anche complesso. “Se lo fai, o ti guardano male o ti insultano. Non accettano le critiche, non sbagliano mai, e sembra sempre che abbiano fretta di andare da qualche parte. In barba alle poche regole base da seguire. Non di rado mi capita di vedere automobilisti entrare nelle strade contromano”.

Giorgia invece non riesce a trovare facilmente un parcheggio rosa libero. “Sono spesso occupati da chi non ne ha diritto. In diverse occasioni erano occupati persino da furgoncini che dovevano scaricare in qualche negozio. Non è possibile una cosa del genere”.

