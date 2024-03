Era solo un’amichevole, ma per Nicolò Barella la gara contro l’Ecuador giocata ieri negli Stati Uniti sarà indimenticabile. Per il centrocampista cagliaritano infatti è stata la prima partita iniziata da capitano dell’Italia, coronata da un gol di pregevole fattura che ha chiuso il punteggio sul 2-0 per gli azzurri.

L’ex Cagliari, cresciuto nella scuola calcio di Gigi Riva, è andato in rete con un tocco sotto a scavalcare il portiere dopo un inserimento perfetto. Inoltre c’è il record tutto isolano: nessun sardo prima di Barella aveva mai indossato la fascia da capitano della Nazionale.

