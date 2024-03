Paura nella notte a Baia Sardinia dove un chiosco in riva al mare in località Porto Sole è andato in fiamme. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Arzachena, con il supporto di un’autobotte da Olbia, ha evitato il propagarsi del rogo alla vegetazione circostante ma non ha potuto salvare il fabbricato.

Ingenti i danni e cause ancora da accertare. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.

