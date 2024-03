Paura domenica sera per cinque persone a bordo di un’auto finita contro un palo della luce in via Riva di Ponente, all’ingresso di Cagliari arrivando da Pula. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma le cinque persone fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi e sono state trasportate dal 118 in ospedale in codice giallo.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, mentre nella zona davanti al mercato Ittico si è formata una lunga coda con disagi al traffico importanti per qualche ora.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it