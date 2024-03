C’è anche Cagliari tra le prime dieci città italiane con il clima migliore. Nella nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano oggi, il capoluogo sardo figura in decima posizione mentre al comando della classifica c’è Bari. La graduatoria, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della ‘Qualità della vita’ realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di ‘bel tempo’.

Cagliari è preceduta da Agrigento, Brindisi, Chieti, Livorno, Pescara, Catania, Barletta-Andria-Trani e Imperia. Per la prima volta un territorio del Mezzogiorno (Bari) conquista così il primato in un indice sintetico tematico della Qualità della vita, la storica indagine sui territori italiani più vivibili, scalzando Imperia, oggi seconda, che si era posizionata in testa nelle precedenti edizioni: la prima pubblicata nel 2019 con i dati sul decennio 2008-2018 e la seconda pubblicata nel 2022 con i dati sul decennio 2011-2021.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it