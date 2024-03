“Buon lavoro alla presidente Todde, ma su villa Devoto vorrei ricordarle un precedente: durante la mia presidenza riaprimmo il parco nei fine settimana, i cittadini incontravano il Presidente della Regione e potevano anche assistere a eventi e concerti; poi arrivò Pigliaru e, come lei, disse che mai sarebbe andato in quella sede. Alla fine si blindò lì dentro”. Queste le parole del forzista Ugo Cappellacci in riferimento all’intervento della neoeletta governatrice durante la cerimonia di insediamento.

“Si può essere operativi – ha aggiunto Cappellacci – concentrando la mente sui dossier e sulle iniziative da compiere, a prescindere dall’ufficio in cui ci si trova. Dovrebbe ben saperlo anche lei, per via delle precedenti esperienze nei palazzi romani insieme ad una compagnia che diceva che avrebbe aperto il Parlamento come una scatola di tonno. Anche in quel caso, sappiamo come è andata a finire. Per il futuro speriamo più operatività e meno demagogia”.

