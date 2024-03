Malore fatale per un pensionato di 74 anni di Tertenia.

L’episodio è accaduto ieri. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale a bordo dell’Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Elmas su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari.

Sul posto, in attesa del mezzo aereo, sono arrivati anche i carabinieri della stazione del paese, i Vigili del fuoco di Lanusei e il personale della Croce verde di Tertenia.

Quando l’elisoccorso ha raggiunto il tratto in cui l’anziano ha accusato il malore, il medico in servizio non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

