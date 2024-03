Scene da film questo primo pomeriggio a Cagliari. La Polizia ha intercettato un’auto rubata in zona Mulinu Becciu, ma l’uomo alla guida non si è fermato all’alt tentando la fuga e speronando la volante.

L’inseguimento in auto è così proseguito fino in via Macchiavelli, dove il malvivente ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi. Gli agenti sono ancora sulle sue tracce.

