Una coppia è stata arrestata dalla Polizia a Iglesias per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, una donna di 27 anni e il compagno di 46 anni, sono stati fermati venerdì scorso mentre percorrevano la ss 126 ma gli agenti hanno subito notato un volto familiare.

L’uomo infatti era stato arrestato poche settimane prima sempre per questioni di droga. A tradirlo però è stato il nervosismo mostrato al controllo e un tentativo maldestro di liberarsi di un involucro di cellophane risultato poi contenere circa 2,5 gr di eroina.

Da un controllo più approfondito, gli agenti hanno così rinvenuto, all’interno del veicolo, ulteriori involucri contenenti circa 2 gr di cocaina e 0,5 di eroina, nonché un bilancino elettronico di precisione. La perquisizione, estesa anche alle rispettive abitazioni, ha consentito di rinvenire nel domicilio della donna un bilancino di precisione, della sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente e vario materiale per il confezionamento. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

