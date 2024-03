È partita da Cagliari la nuova impresa di Carlo Coni, 47 anni, che per la seconda volta tenterà di circumnavigare la Sardegna in solitaria a bordo del suo kayak.

Tante le persone che questa mattina hanno affollato la spiaggia del Poetto, davanti a Marina Piccola, per dare il proprio sostegno a Coni, che poco dopo le dieci ha preso il largo puntando verso Villasimius. Accompagnato per un breve tratto da un piccolo gruppo di appassionati a bordo di sup e canoe e da una motovedetta del Corpo Forestale.

La circumnavigazione, che avverrà costeggiando l’Isola in senso antiorario, durerà circa un mese, compatibilmente con le condizioni meteo-marine.

“Siamo arrivati a questo momento dopo mesi di preparazione, studiando tutti i dettagli anche sulla base della passata esperienza. Ringrazio tutte le persone, amici e volontari, che hanno creduto e credono in questa iniziativa e hanno fatto gruppo contribuendo a renderla possibile” spiega Coni.

Nel 2018, partendo sempre da Cagliari, Carlo Coni riuscì per la prima volta nell’impresa raggiungendo nuovamente la città-capoluogo dopo trentacinque giorni di navigazione al termine di un viaggio di oltre mille chilometri.

