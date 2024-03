Sono sei le auto destinate ad essere compattate che sono andate in fiamme questa notte in un centro di autodemolizioni a Lodine, in località Gredarzu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale ed è stata inviata anche in supporto un autobotte.

Le operazioni di estinzione e bonifica sono cominciate poco prima delle 22 e sono andate avanti per diverse ore. Pochi dubbi sulla matrice dolosa. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini e i barracelli del comune di Lodine.

