Sono stati avvicinati da un cittadino preoccupato durante un normale posto di controllo in località Villamarini, il quale indicava il luogo di un singolare avvistamento. Così i Carabinieri del Radiomobile di Iglesias sono intervenuti per salvare una Testuggine Sarda, trovata riversa sul suo guscio e agonizzante in un canale di scolo parzialmente sommersa dall’acqua.

Tirata fuori dal canale e asciugata è subito saltata all’occhio una ferita, probabilmente provocata dall’attacco di un altro animale selvatico, che, se non curata, le sarebbe stata fatale. Così i Carabinieri hanno avvertito il servizio veterinario regionale che è intervenuto sul posto.

Si trattava di un esemplare cinquantenne di “Testudo Marginata”, specie protetta comunemente conosciuta come Testuggine Sarda, tartaruga di terra che tra tutte quelle mediterranee raggiunge le maggiori dimensioni. Ora non è più in pericolo di vita e, dopo una cura antibiotica, verrà rimessa in libertà nel suo habitat naturale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it