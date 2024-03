Il CUS Cagliari comunica di aver sollevato con effetto immediato il tecnico Andrea Congiu dall’incarico di allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal. La decisione è stata presa dopo che lo stesso si è reso protagonista di insulti di stampo razzista durante un incontro di futsal a Villacidro.

“La società si scusa profondamente con il calciatore Sergio Rocha e con la dirigenza della Villacidrese Calcio per l’accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi rispetto a questo comportamento di inaudita gravità da parte di un suo tesserato” si legge in una nota.

“Sono atterrito. Quello che è successo ieri sul campo di gioco è terribile. È quanto di più lontano dai valori che ogni giorno insegniamo ai nostri ragazzi: il rispetto dell’altro e dell’avversario, e i valori di solidarietà, tolleranza e inclusione” ha commentato il presidente del Cus Cagliari, Marco Meloni.

Il tecnico Andrea Congiu intanto ha chiesto scusa. Non mancando però di ricordare di esser stato spesso provocato da Rocha durante la gara: sarebbe questo il motivo che l’ha portato ad esplodere con gli insulti.

