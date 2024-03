Si è chiuso oggi a Cagliari il tour dei Job Day 2024. La Fiera della Sardegna è stata teatro di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

“32 mila candidature, 8.100 colloqui programmati, 350 imprese partecipanti, 1.200 annunci pubblicati per 7.000 posizioni di lavoro, questi i numeri di Cagliari che testimoniamo la concretezza di questi eventi”.

Lo ha affermato Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal. Ricordando che, tuttavia, coloro che hanno necessità di aiuto, orientamento e informazioni possono rivolgersi ogni giorno ai Centri per l’impiego, che possono supportarli nella ricerca della propria strada professionale.

Presenti anche oggi in Fiera tanti giovani delle scuole superiori sia di Cagliari che dei diversi comuni del vasto ambito territoriale. Che hanno potuto avere informazioni sulle offerte della pubblica amministrazione (in particolare delle Forze Armate) e sui percorsi formativi: da quelli delle Università di Cagliari e Sassari, alla formazione più breve e mirata degli ITS, a quella delle Agenzie formative, che hanno avviato e stanno attivando corsi rivolti anche a coloro che non hanno nessun diploma o qualifica.

