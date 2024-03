Ancora sotto choc la comunità del Gerrei per la tragica notizia arrivata nel pomeriggio di ieri della strage familiare avvenuta in Germania.

Eddie, 19enne con doppio passaporto italiano e tedesco, ha ucciso i genitori, Ermio Congiu e Annalisa Prasciolu, insieme al figlio 34enne, oltre ad aver ferito la sorella che fortunamente non è in pericolo di vita.

L’episodio è accaduto nella serata di martedì a Hohentengen, paese di quattromila anime nel land di Baden-Wurttemberg, dove la famiglia, originaria di Ballao e Silius, si era trasferita da tempo per un futuro migliore.

Il giovane, armato di coltello, ha aggredito i familiari mentre erano in casa. I genitori, rispettivamente di 58 e 61 anni, sono morti sul colpo, mentre il fratello maggiore, è deceduto successivamente in ospedale per le gravi lesioni riportate.

Eddie è stato subito arrestato e non avrebbe opposto resistenza. I rilievi sul luogo della strage sono andati avanti a lungo per ricostruire esattamente la dinamica del tragico episodio.

Il giovane è ora accusato di triplice omicidio e di tentato omicidio.

Il movente è ancora in corso di accertamento, ma secondo alcuni testimoni, che conocono bene la famiglia, ci sarebbero stati di recente numerosi litigi tra i genitori e il figlio, probabilmente per questioni di droga.

