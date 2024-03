Ha patteggiato una pena di 4 anni e 5 mesi per tentato omicidio Luciano Piras, autotrasportatore 58enne di Paulilatino.

Il fatto è avvenuto nel luglio 2023, in piazza Rinascita, al termine di una esposizione canina. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di Ghilarza, Giovanni Vidili aveva legato i suoi due cani alla ringhiera della recinizione della casa in cui vive Piras. Dopodiché si era allontanato insieme al fratello Daniele e altri amici.

Una volta tornato, mentre stava slegando i cani per tornare a casa, era nata una violenta discussione con Piras, infastidito dalla presenza dei cani, vicini alla sua abitazione. Una lite che è degenerata in tragedia, con l’autotrasportatore che ha tentato di aggredire con un coltello Vidili. Quest’ultimo era riuscito a schivare il colpo, ma suo fratello, intervenuto per fermare lo scontro, era rimasto ferito. Il giovane 35enne era stato subito soccorso e accompagnato al San Martino di Oristano, dove era stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici al rene e all’intestino.

Il processo era stato fissato per il prossimo luglio, ma poco tempo fa Piras ha presentato la richiesta di patteggiamento. Con la pm Sara Ghiani è stata concordata una pena di 4 anni e 5 mesi, accolta dal giudice Roberto Carboni. Il Gip inoltre ha revocato i domiciliari e disposto il divieto di avvicinamento alle parti offese, i due fratelli Vidili che si sono costituiti parte civile.

