Ormai la trasformazione di Nahitan Nandez in sardo al 100% è giunta al termine. El Leon ha infatti postato una foto sui social dal Crai Sport Center di Assemini con una Panda 4×4 tirata a lucido, un gioiellino che gli sarà utile per le scampagnate che da quando è arrivato in Sardegna sono diventate il suo passatempo preferito.

Il centrocampista uruguaiano, appena rientrato dagli impegni con la sua nazionale, si gode dunque la sua utilitaria di un rosso sportivo ma attrezzata per i sentieri più impervi.

La Panda di Nandez infatti presenta gomme larghe da sterrato, una ruota di scorta installata sopra il tetto, più una maschera metallica sulla parte frontale con dei fendinebbia gialli. Insomma, un vero Pand-armato.

