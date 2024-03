Impatto tremendo intorno alle 13.30 in via San Vincenzo a Cagliari. Per circostanze ancora da chiarire un’auto e uno scooter si sono scontrati, con i due a bordo del ciclomotore che hanno fatto un volo di diversi metri e hanno avuto nettamente la peggio.

Tempestivo l’intervento del 118 e il trasporto dei due feriti in codice rosso in ospedale. Al momento non risultano in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica.

