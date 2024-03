La presidente della Regione Alessandra Todde è in dirittura d’arrivo per la definizione della nuova giunta. La governatrice sta incontrando in queste ore la delegazione del Pd per sciogliere gli ultimi nodi relativi alle quattro caselle che i dem chiedono tra assessorati, presidenza del Consiglio e vice presidenza della Regione.

Nella sede elettorale del Campo largo si sta quindi cercando di fare quadrato, anche attraverso gli incastri con le candidature per le prossime amministrative. Intanto Todde ha deciso di convocare la prima seduta del Consiglio per il 9 aprile, mentre anche con gli altri partiti proseguono i colloqui per la nuova giunta.

Stamattina faccia a faccia con Sardegna futura, mentre domani toccherà a Progressisti e Alleanza Verdi Sinistra.

