I Riformatori Sardi sollecitano lo strumento delle primarie per la scelta del candidato migliore in vista delle Amministrative di Cagliari.

Ad annunciarlo è il segretario del partito Aldo Salaris. Che ripropone con forza lo strumento delle primarie per superare gli ostacoli che ancora oggi frenano una intesa unitaria sul nome del candidato nel centrodestra.

“I Riformatori hanno sempre promosso le elezioni primarie riconoscendo l’importanza di consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà nella selezione del candidato. Siamo convinti che scegliere il candidato attraverso questo strumento sia una scelta opportuna“.

Sembrerebbe una richiesta non disinteressata quella dei Riformatori. Non solo per il bel risultato ottenuto alle elezioni regionali, ma anche perché tra i pochi con un candidato pronto in mano. Ovvero il vicesindaco uscente Giorgio Angius.

