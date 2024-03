Hanno fatto scena muta col giudice i due stranieri indagati per l’omicidio di Teodoro Ullasci, il 60enne morto dopo una aggressione in strada a L’Aquila.

Per questo motivo, è stata confermato l’arresto per Carlos Omar Morales, cubano, e Alexandru Dimitru Balan, romeno. Le immagini delle telecamere della zona in cui è avvenuta l’aggressione mostrerebbero i due derubare Ullasci quando questo era a terra esanime per i colpi che lo avevano raggiunto.

Intanto l’autopsia ha confermato che il macellaio originario di Pirri è morto in conseguenza del calcio e del pugno ricevuti dai due stranieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it