Si sono scatenati sui social i fan del tennis nei confronti di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis.

Il dirigente sardo, uomo di spicco dello sport italiano, è stato inquadrato da Sky durante il match tra Sinner e Machac a Miami mentre si faceva grattare la schiena. Una immagine che ha suscitato molte ironie su X e Facebook.

“Binaghi che si fa grattare la schiena col gomito e siamo al top”

“highlight del set binaghi che si fa grattare la schiena per 20 secondi con il cappello di supertennis e lo sguardo fisso in camera”

“Hanno appena inquadrato Binaghi mentre segue il match di #Sinner con un look da attore di un film Americano anni 80”

“Binaghi è tipo quegli americani che vengono in Italia d’estate a fare i turisti”

“Oddio binaghi con quel cappello in testa mi fa morire”

