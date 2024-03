Paolo Truzzu non è più il sindaco di Cagliari. Il neo consigliere regionale ha rassegnato le dimissioni dal ruolo con una lettera scritta a mano e protocollata dal Comune.

Si chiudono così i cinque anni alla guida del capoluogo della città. La sua recente elezione in Regione rendeva incompatibile il mantenimento della carica da primo cittadino. Ma avrebbe pesato anche la pesante sconfitta ottenuta, in termini di voti, ottenuta il 25 febbraio.

Ora dovranno trascorrere 20 giorni concessi dalle norme per un eventuale ripensamento, poi la Regione dovrà nominare un commissario fino alle prossime amministrative previste per giugno ma non ancora fissate ufficialmente.

