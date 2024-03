Al freddo, in attesa di un controllo che ha tempi biblici, all’interno di un gazebo mal illuminato: è quanto segnalano alcuni cittadini di Cagliari presenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

Una situazione difficile, che sta mettendo a dura prova sia i pazienti che i loro familiari.

“Siamo all’aperto, al freddo, senza illuminazione. Non possiamo parlare né con infermieri e né con medici, ma solo con la guardia giurata. Davvero, una situazione vergognosa. Ci sono persone anziane che non possono neppure usufruire di un bagno in caso di necessità”.

