Massimo Zedda è ufficialmente il nome dei Progressisti per le elezioni comunali di Cagliari 2024. Questo è quanto emerso dall’incontro di coalizione del centrosinistra in via Emilia.

Quello di Zedda, al momento, è l’unico nome in campo per la coalizione. Nelle scorse settimane si sono proposti per eventuali primarie anche Michele Pipia e Enrico Ciotti. Soluzione che, però, sarebbe stata inizialmente scartata dai partiti del centrosinistra. Certi di poter trovare una intesa comune.

I Progressisti si sono detti disponibili anche a sottoporsi alle primarie o a “comparazione tramite sondaggi da realizzare impiegando soggetti di comprovata serietà professionale e ampia esperienza”.

Ora c’è da attendere la direzione del Pd, che avverrà presumibilmente martedì o mercoledi prossimi. In quella occasione, il partito di maggioranza della coalizione (per voti) deciderà se accogliere la figura di Massimo Zedda come proprio candidato. Oppure avanzare nomi interni.

