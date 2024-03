“Da capitano di quella squadra ho sofferto molto la retrocessione e la scelta di andar via. Non è stata solo una mia volontà, ma anche la società aveva preso la sua decisione”. Così l’ex capitano del Cagliari, Joao Pedro, ha raccontato ai microfoni di I Love Palermo Calcio il suo addio alla Sardegna di quasi due anni fa.

L’italo-brasiliano era stato molto criticato ai tempi per aver “abbandonato la nave” nel momento più difficile, ma ora rompe il silenzio e fa chiarezza. “Essendo per natura molto competitivo ho deciso di provare a misurarmi in un altro campionato, vivendo l’esperienza di giocare in un club per vincere” ha aggiunto Joao Pedro.

L’attaccante, oggi al Gremio in Brasile, segue ancora il campionato italiano. “Seguo sempre Palermo (società che l’ha portato in Italia ndr) e Cagliari, anche se per via del fuso orario non riesco sempre a vedere le partite. Il Cagliari è guidato da un grande allenatore e il legame tra la squadra e la piazza è sicuramente un valore aggiunto”.

