La Guardia di Finanza ha arrestato tre uomini residenti nell’hinterland di Cagliari, corriere e destinatari di un carico di droga. Ad incastrare i tre un servizio di controllo nel capoluogo, con i militari che hanno notato un’auto sospetta che si aggirava per le strade di un’area residenziale.

La vettura si è avvicinata a un furgone in sosta e dall’abitacolo è uscito l’autista, che ha consegnato al conducente della macchina sospetta un pacco di grandi dimensioni. Seguendo proprio l’uomo che aveva ricevuto il pacco le Fiamme Gialle hanno intercettato un secondo passaggio di consegne a una terza auto di lusso.

Allo scattare del controllo è stato accertato che il pacco conteneva cinque involucri di cocaina provvenienti dall’Olanda, per un totale di 4,5kg e un valore se immesso sul mercato di 400mila euro. Per i tre sono scattati gli arresti: il primo è stato posto ai domiciliari, gli altri due in carcere.

