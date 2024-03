Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile comunale di Cagliari, in via Po, promossa dal Servizio gestione faunistica.

Oggi è stato presentato Willy. Si tratta di un cane maschio (non castrato) di 11 mesi, di taglia media contenuta (pesa circa 10 kg), arrivato a giugno 2023 in canile in condizioni di denutrizione.

Willy faceva parte di una cucciolata di sei esemplari, rinvenuta nei pressi del faro di Calamosca: dei sei, è l’unico a non aver ancora trovato una famiglia adottiva.

Al suo arrivo Willy era diffidente con gli operatori e mangiava voracemente, ma oggi cerca sempre l’interazione con gli operatori, apprezza le carezze e cerca di fare amicizia anche con le persone estranee senza essere invadente.

Non ha esperienza della vita in contesto urbano, con gli altri cani è socievole e apprezza giocare al riporto degli oggetti.

Per Willy si cerca una famiglia di persone adulte, moderatamente dinamiche che lo accompagnino gradualmente a fare nuove esperienze, residenti in appartamento o casa con giardino. Willy si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento, contattando il Canile tramite email all’indirizzo di posta elettronica canile@comune.cagliari.it. In alternativa, telefonare ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

Leggi le altr notizie su www.cagliaripad.it