Al Santissima Trinità di Cagliari è stato eseguito il primo intervento in Sardegna, tra i primi in Italia, di confezionamento della fistola artero-venosa per emodialisi mediante procedura endovascolare.

Si tratta una procedura del tutto innovativa praticata attraverso dei dispositivi che consentono, mediante guida ecotomografica, la cannulazione di una vena del braccio e la creazione della fistola in modo minimamente invasivo e totalmente percutaneo.

Ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia ormai consolidata tra la Sezione di Radiologia Interventistica guidata da Stefano Marcia e la Nefrologia guidata da Stefano Murtas, con la consueta collaborazione della UO di Anestesia e Rianimazione guidata da Mario Cardia.

La procedura è stata eseguita in sala angiografica dai radiologi interventisti Emanuele Piras e Giorgio Galassi, con il supporto dei nefrologi Gianluca Pisano, Maura Orrù e Fabrizio Macis; l’assistenza anestesiologica è stata assicurata invece da Alessandra Gambardella e Valeria Figus.

La procedura richiede una tempistica di circa 30 minuti, rispetto ai 90 necessari per la tecnica chirurgica tradizionale, viene eseguita in day surgery ed il paziente viene dimesso dopo un breve periodo di osservazione. A una settimana dall’intervento i pazienti stanno tutti bene.

